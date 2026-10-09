В Новороссийске пройдут учения с дежурными силами ВМБ

В сообщении мэрии подчеркивается, что при проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств. Это также касается судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, средств для занятий спортом на воде — гидроциклов, виндсерфинга, сап-досок и их аналогов. Запрещены любые виды подводных работ и водолазных спусков, в том числе с берега.