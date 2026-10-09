В Новороссийске пройдут учения с дежурными силами ВМБ
09.10.2026, 12:14
Сегодня, 9 октября, с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийск запланированы учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.
Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением стрельб из артиллерийских установок. Граждан просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.
В сообщении мэрии подчеркивается, что при проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств. Это также касается судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, средств для занятий спортом на воде — гидроциклов, виндсерфинга, сап-досок и их аналогов. Запрещены любые виды подводных работ и водолазных спусков, в том числе с берега.