Краснодарцы на 54% чаще стали покупать йогурт без добавленного сахара
09.10.2026, 12:05
Спрос на ложковый йогурт без добавленного сахара в Краснодаре за январь–сентябрь 2026 года вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 177,4 т. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» аналитики компании «Логика молока».
По данным компании, жители города сейчас чаще обращают внимание при покупке не только на вкус и привычность продуктов, но и на состав, выбирают варианты без добавленного сахара, с пониженной жирностью и другими полезными свойствами. Сильнее всего в Краснодаре прибавил спрос на питьевой йогурт без добавленного сахара, он стал популярнее на 148%, до 630,2 т. По России эта категория выросла на 185%, до 11,9 тыс. т, а самая заметная динамика зафиксирована в Тюмени (+340%, 171,7 т) и Перми (+235%, 124,4 т).
Ложковый йогурт без добавленного сахара в Краснодаре прибавил 54%, до 177,4 т. В целом по стране категория выросла на 75%, до 3,9 тыс. т. В лидерах по темпам роста — Кемерово (+151%, 47,6 т), Екатеринбург (+149%, 183,7 т) и Пермь (+144%, 89,5 т).
Греческий йогурт 2% в Краснодаре стал популярнее на 72%, до 548,4 т. По России спрос на него вырос на 32%, до 9,2 тыс. т. Наибольший рост отмечен в Волгограде (+97%, 175,9 т), Воронеже (+86%, 158,2 т) и Самаре (+80%, 274 т).
Спрос на прессованный творог в краевой столице вырос на 4%, до 132,8 т. По России категория прибавила 22%, достигнув 11,5 тыс. т. Среди городов лидируют Калининград (+116%, 7,9 т), Челябинск (+61%, 49,5 т) и Уфа (+59%, 49,6 т).