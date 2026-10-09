Краснодарцы на 54% чаще стали покупать йогурт без добавленного сахара

По данным компании, жители города сейчас чаще обращают внимание при покупке не только на вкус и привычность продуктов, но и на состав, выбирают варианты без добавленного сахара, с пониженной жирностью и другими полезными свойствами. Сильнее всего в Краснодаре прибавил спрос на питьевой йогурт без добавленного сахара, он стал популярнее на 148%, до 630,2 т. По России эта категория выросла на 185%, до 11,9 тыс. т, а самая заметная динамика зафиксирована в Тюмени (+340%, 171,7 т) и Перми (+235%, 124,4 т).