ММК представил Притяжение как инструмент привлечения и удержания кадров
09.10.2026, 12:08
Магнитогорский металлургический комбинат представил опыт использования городской инфраструктуры в кадровой политике на V конференции «Здоровьесбережение работающего населения. Сохранение трудовых ресурсов на предприятиях» и I Евразийском форуме «Трудовое долголетие» в Екатеринбурге.
Руководитель группы стратегии бренда и развития имиджа работодателя ММК Максим Ясько рассказал, как инфраструктура городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске повлияла на отношение жителей к родному городу и ключевому работодателю в лице ММК. Притяжение – важный фактор для привлечения персонала, поддержки здоровья сотрудников, повышения их вовлеченности. Развитие городской среды рассматривается как часть работы по укреплению привлекательности компании на рынке труда.
В своем докладе Максим Ясько представил результаты опроса 2025 года, охватившего почти 3,5 тыс. человек. Готовность работать на ММК выразили 59,5% опрошенных студентов колледжей, 45,9% студентов МГТУ имени Носова и 41% выпускников университета. Во всех трех группах отмечена положительная динамика восприятия компании.
На территории Притяжения действуют кадровый центр ММК и профориентационный центр «Юный металлург». Возможности городского курорта включены в корпоративные меры поддержки сотрудников комбината. Так, в 2025 году по программе льготных купонов работники получили более 50 тыс. услуг курорта.
«Инвестиции в территорию возвращаются через людей, которые выбирают вас и остаются», – подчеркнул Максим Ясько. Притяжение расширяет возможности Магнитогорска как города для жизни и работы. И в целом потенциал для спорта, семейного отдыха и самореализации дополняет условия труда и социальные программы ММК.
Инициатором строительства и ключевым инвестором проекта является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
ПАО «ММК»Реклама