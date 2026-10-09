ММК представил Притяжение как инструмент привлечения и удержания кадров

Руководитель группы стратегии бренда и развития имиджа работодателя ММК Максим Ясько рассказал, как инфраструктура городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске повлияла на отношение жителей к родному городу и ключевому работодателю в лице ММК. Притяжение – важный фактор для привлечения персонала, поддержки здоровья сотрудников, повышения их вовлеченности. Развитие городской среды рассматривается как часть работы по укреплению привлекательности компании на рынке труда.