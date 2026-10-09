Беременным белгородским студенткам и аспиранткам выплатили 14 млн рублей

Выплата привязана к показателю регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Для Белгородской области в 2026 году сумма составляет 17,3 тыс. руб. При стандартном отпуске в 140 дней жительница региона в таком случае получает почти 81 тыс. руб. При осложненных родах или рождении двойни суммы выше. Право на выплату сохраняется за студенткой вне зависимости от того, является ли учебное заведение государственным или коммерческим, а также от формы обучения и получения стипендии. Если студентка параллельно с учебой официально трудоустроена, и работодатель перечисляет за нее страховые взносы в Соцфонд, она может рассчитывать на выплаты по обоим направлениям.