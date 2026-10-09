Беременным белгородским студенткам и аспиранткам выплатили 14 млн рублей
09.10.2026, 11:52
С начала 2026 года в Белгородской области выплаты по беременности и родам получили 178 студенток и аспиранток очной формы обучения. Всего на пособия было направлено более 14 млн руб. Об этом рассказали в региональном правительстве со ссылкой на данной отделения Соцфонда по Белгородской области.
Выплата привязана к показателю регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Для Белгородской области в 2026 году сумма составляет 17,3 тыс. руб. При стандартном отпуске в 140 дней жительница региона в таком случае получает почти 81 тыс. руб. При осложненных родах или рождении двойни суммы выше. Право на выплату сохраняется за студенткой вне зависимости от того, является ли учебное заведение государственным или коммерческим, а также от формы обучения и получения стипендии. Если студентка параллельно с учебой официально трудоустроена, и работодатель перечисляет за нее страховые взносы в Соцфонд, она может рассчитывать на выплаты по обоим направлениям.
В сентябре 2025 года функции выплаты пособий по беременности и родам были переданы в ведение Соцфонда. До этого размер пособия зависел от величины стипендии.
В конце прошлого месяца «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что правительство РФ перечислило Белгородской области очередной транш в размере 2 млрд руб. на приобретение жилья для 258 семей из Белгородского, Борисовского, Грайворонского и Краснояружского округов.