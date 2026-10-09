КБР выплатит 960 тысяч рублей семьям силовиков, погибших при штурме Нальчика
09.10.2026, 11:45
Региональное правительство Кабардино-Балкарии подготовило распоряжение о выделении финансовой помощи семьям правоохранителей, отдавших жизни при защите Нальчика двадцать лет назад. Документ предусматривает передачу 960 тыс. руб. в распоряжение республиканского Министерства труда и социальной защиты, пишет ТАСС.
Исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты КБР Анатолий Шетов на совещании в правительстве республики обозначил круг получателей помощи: «Предлагается выделить Министерству труда и социальной защиты КБР 960 тыс. рублей для оказания материальной помощи 32 семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в результате трагических событий 13–14 октября 2005 года в Нальчике». По его словам, проект распоряжения сформирован на основании списков, предоставленных самими ведомствами.
В перечень включены родственники сотрудников, проходивших службу в региональном управлении МВД, ФСИН, ФСБ, МЧС, пограничном управлении, а также в Северо-Кавказском институте повышения квалификации МВД России.
Вооруженное нападение на столицу Кабардино-Балкарии остается одним из наиболее масштабных террористических актов в истории Северного Кавказа. Ранним утром 13 октября 2005 года сводный отряд экстремистов — по различным оценкам, от 150 до 300 человек — предпринял скоординированные удары сразу по нескольким объектам: зданиям силовых структур, военному комиссариату, воинской части и ряду оружейных магазинов. В результате столкновений погибли 37 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, ещё 15 человек из числа мирных горожан лишились жизни. Ранения получили 131 представитель силовых структур и 92 жителя города.
Спустя три года после тех событий, в 2008 году, глава республики подписал указ, закрепивший за 13 октября статус Дня памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. С тех пор эта дата ежегодно отмечается в КБР как день скорби и признательности тем, кто встал на защиту города.