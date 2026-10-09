КБР выплатит 960 тысяч рублей семьям силовиков, погибших при штурме Нальчика

Спустя три года после тех событий, в 2008 году, глава республики подписал указ, закрепивший за 13 октября статус Дня памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. С тех пор эта дата ежегодно отмечается в КБР как день скорби и признательности тем, кто встал на защиту города.