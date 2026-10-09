Shortparis выпустили альбом «Илиада» с вокалом умершего Николая Комягина
09.10.2026, 11:40
Петербургская группа Shortparis выпустила альбом «Илиада», состоящий из 14 треков с вокалом Николая Комягина. Релиз стал первым после смерти фронтмена, который ушел из жизни 20 февраля 2026 года в возрасте 39 лет. Об этом сообщает «Собака.ru».
«Мертвые уже не встанут в ряд»,— звучит первая строка альбома в исполнении Комягина.
В феврале музыканту, актеру и искусствоведу стало плохо после тренировки по боксу. Прощание с ним прошло 24 февраля в Феодоровском соборе Петербурга. Николая Комягина похоронили на Смоленском кладбище. После его смерти появились сообщения о том, что у группы мог сохраниться неизданный материал с участием вокалиста.
В работе над «Илиадой» участвовали Артем Макоян, Николай Ордановский и петербургский хор Attaque de panique. Обложку альбома подготовил Виктор Юльев, сведением занимался Роман Уразов, а мастеринг выполнил Борис Истомин.