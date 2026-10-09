Shortparis выпустили альбом «Илиада» с вокалом умершего Николая Комягина

В феврале музыканту, актеру и искусствоведу стало плохо после тренировки по боксу. Прощание с ним прошло 24 февраля в Феодоровском соборе Петербурга. Николая Комягина похоронили на Смоленском кладбище. После его смерти появились сообщения о том, что у группы мог сохраниться неизданный материал с участием вокалиста.