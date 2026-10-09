Почти две трети внешних совместителей Ставрополья заняты в образовании и здравоохранении

Всего в организациях Ставропольского края без учета субъектов малого предпринимательства в июле было замещено 440,94 тыс. рабочих мест. Из них 422,328 тыс. приходились на работников списочного состава без внешних совместителей, 7,734 тыс. — на внешних совместителей, еще 10,878 тыс. — на работников по договорам гражданско-правового характера. Общее число замещенных рабочих мест выросло за год на 1,2%.