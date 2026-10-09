Почти две трети внешних совместителей Ставрополья заняты в образовании и здравоохранении
09.10.2026, 11:34
На образование и здравоохранение пришлось 63,4% всех рабочих мест внешних совместителей в организациях Ставропольского края в июле 2026 года, подсчитал «Ъ-Кавказ» на основе данных Ставропольстата.
В образовательных организациях было занято 2,458 тыс. внешних совместителей, в сфере здравоохранения и социальных услуг — 2,446 тыс. Это соответственно 31,8% и 31,6% от общего числа таких рабочих мест в крае, которое составило 7,734 тыс.
Следом по числу внешних совместителей идут сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений с 492 рабочими местами, а также оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспорта с 427. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве насчитывалось 320 внешних совместителей.
В обрабатывающих производствах было занято 231 внешнее совместительство, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, а также социальном обеспечении — 226. В профессиональной, научной и технической деятельности показатель составил 225, в административной и сопутствующей деятельности — 199. В транспортировке и хранении числилось 114 внешних совместителей, в энергетике — 103.
В сфере информации и связи насчитывалось 74 таких рабочих места, в операциях с недвижимостью — 60, в финансовой и страховой деятельности — 40. В сфере предоставления прочих услуг показатель составил 78.
Всего в организациях Ставропольского края без учета субъектов малого предпринимательства в июле было замещено 440,94 тыс. рабочих мест. Из них 422,328 тыс. приходились на работников списочного состава без внешних совместителей, 7,734 тыс. — на внешних совместителей, еще 10,878 тыс. — на работников по договорам гражданско-правового характера. Общее число замещенных рабочих мест выросло за год на 1,2%.