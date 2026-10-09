Пожароопасный сезон завершился в Свердловской области
09.10.2026, 11:37
С 9 октября пожароопасный сезон в Свердловской области завершен, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Он отметил, что погодные условия позволили в этом году закрыть его раньше. Сезон стартовал в регионе 15 апреля.
В лесах в течение сезона потушили 100 возгораний, общая площадь которых составила 2,5 тыс. га — в основном это были беглые низовые пожары, при которых не страдают деревья. «Этим летом Свердловская область столкнулась с разными природными катаклизмами, включая дождевой паводок и ураган, но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Подводя итоги пожароопасного сезона 2026 года, можно с уверенностью констатировать успешное выполнение всех поставленных задач по профилактике и ликвидации лесных пожаров»,— сказал глава региона.
Губернатор также отметил работу специалистов Уральской авиабазы в Красноярском крае, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где из-за засухи и жары в этом году произошел 1001 пожар — площадь, пройденная огнем, составила почти 812 тыс. га.