Пожароопасный сезон завершился в Свердловской области

В лесах в течение сезона потушили 100 возгораний, общая площадь которых составила 2,5 тыс. га — в основном это были беглые низовые пожары, при которых не страдают деревья. «Этим летом Свердловская область столкнулась с разными природными катаклизмами, включая дождевой паводок и ураган, но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Подводя итоги пожароопасного сезона 2026 года, можно с уверенностью констатировать успешное выполнение всех поставленных задач по профилактике и ликвидации лесных пожаров»,— сказал глава региона.