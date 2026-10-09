В СКФО за девять месяцев изъяли более 5,5 тыс. единиц оружия
09.10.2026, 11:32
Подразделения Росгвардии на Северном Кавказе за январь—сентябрь изъяли у граждан 5,52 тыс. единиц оружия и более 9 тыс. патронов. Меры приняли по итогам проверок соблюдения правил хранения оружия. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии.
За девять месяцев сотрудники ведомства провели более 42 тыс. проверок условий хранения оружия. Кроме того, за различные правонарушения задержали свыше 2 тыс. человек, семеро из них находились в розыске.
В сфере частной охранной деятельности выявили 83 нарушения. По итогам проверок прекратили работу 14 охранных организаций.