В Геленджике завершают восстановление поврежденных БПЛА домов
09.10.2026, 11:27
В Геленджике завершают восстановление домов в микрорайоне Голубая Бухта, пострадавших в результате атаки беспилотников 12 августа. На замену окон и ремонт кровли собственникам 13 домовладений выделили в общей сложности 1,915 млн руб. из средств благотворительного фонда «Геленджик — город добра», сообщили в администрации муниципалитета.
Выплаты жителям, обратившимся за помощью, завершили к середине сентября. К настоящему времени многие собственники уже установили новые окна, работы по восстановлению крыш продолжаются.
Финансовую поддержку получили владельцы домов на улицах Армавирской, Кипарисовой и Голубая Бухта, а также в Армавирском и Кипарисовом переулках. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации находится на личном контроле главы Геленджика.