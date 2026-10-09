В Геленджике завершают восстановление поврежденных БПЛА домов

В Геленджике завершают восстановление домов в микрорайоне Голубая Бухта, пострадавших в результате атаки беспилотников 12 августа. На замену окон и ремонт кровли собственникам 13 домовладений выделили в общей сложности 1,915 млн руб. из средств благотворительного фонда «Геленджик — город добра», сообщили в администрации муниципалитета.