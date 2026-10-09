Сочинца обвиняют в публичном оправдании терроризма в интернете
09.10.2026, 11:21
В Сочи 36-летнему местному жителю предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма в интернете. Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
По версии следствия, с декабря 2025 года по апрель 2026 года мужчина размещал в одном из мессенджеров комментарии, оправдывающие терроризм. Публикации были доступны неограниченному кругу пользователей. Противоправную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов.
Обвиняемый признал вину. По месту его жительства следователи СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю провели обыск и изъяли мобильные устройства, с которых он выходил в интернет. Оперативное сопровождение дела осуществляет региональное управление ФСБ. Следственные действия продолжаются.