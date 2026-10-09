Сочинца обвиняют в публичном оправдании терроризма в интернете

Обвиняемый признал вину. По месту его жительства следователи СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю провели обыск и изъяли мобильные устройства, с которых он выходил в интернет. Оперативное сопровождение дела осуществляет региональное управление ФСБ. Следственные действия продолжаются.