«Башкирэнерго» устанавливает «умное оборудование» для «умных сетей»

ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») в рамках проекта «Smart grid 2.0» продолжает установку комплексного интеллектуального электротехнического оборудования — индикаторов короткого замыкания, разъединителей и реклоузеров – в пилотном районе в пригородах Уфы. На сегодняшний день на территории Новоуфимского РЭС выполнено уже около 85 процентов работ. Это инновационное электротехническое оборудование позволяет сетевикам не только моментально определять место повреждения на линии электропередачи, но и отключать именно поврежденный участок, оставляя в работе другие участки сети. Окончание установки элементов Smart grid на линиях электропередачи 6-10 кВ в пилотном районе планируется в ноябре текущего года, а завершение проекта в целом – до конца 2027 года.