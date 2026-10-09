В России разогнали LTE свыше 800 Мбит/с на отечественной базовой станции

Результат более 800 Мбит/с демонстрирует существенный запас производительности платформы вендора и ее готовность к работе на участках сети с высокой концентрацией трафика — в крупных городах, транспортных узлах, деловых центрах и на площадках массовых мероприятий. За полтора года производительность оборудования вендора выросла более чем в 2,5 раза: на ЦИПР-2025 базовая станция обеспечивала скорость LTE до 300 Мбит/с. Достигнутая производительность также подтверждает готовность платформы к скоростям передачи данных, характерным для сетей 5G.