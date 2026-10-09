«Биннофарм» признана лучшей экспортно ориентированной компанией Москвы
09.10.2026, 10:53
В День московской промышленности, 7 октября, прошла торжественная церемония награждения работников индустриального сектора и предприятий столицы. Производственная площадка «Биннофарм» получила награду в номинации «Экспортно ориентированное промышленное предприятие».
«Москва для «Биннофарм Групп» – это важный регион: здесь мы развиваем свое производство, инвестируем в современные технологии, и выпускаем качественные и эффективные лекарства. Благодарим правительство Москвы за высокую оценку и за всестороннюю помощь в расширении географии поставок наших препаратов на зарубежные рынки, что подтверждает их мировую конкурентоспособность», – отметил коммерческий директор «Биннофарм Групп» Игорь Бахметьев.
Лауреатами премии «Лидеры промышленности Москвы» в 2026 году стали 14 компаний. Среди них – ведущие производители лекарственных средств и медицинской техники, микроэлектроники и автомобилестроения, игроки отрасли модульного строительства, станкостроения и авиационной промышленности.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин объявил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. В программе – более 25 мероприятий для бизнеса, студентов, молодых специалистов, жителей города и туристов.
ООО «Биннофарм групп»Реклама