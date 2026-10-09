«Биннофарм» признана лучшей экспортно ориентированной компанией Москвы

«Москва для «Биннофарм Групп» – это важный регион: здесь мы развиваем свое производство, инвестируем в современные технологии, и выпускаем качественные и эффективные лекарства. Благодарим правительство Москвы за высокую оценку и за всестороннюю помощь в расширении географии поставок наших препаратов на зарубежные рынки, что подтверждает их мировую конкурентоспособность», – отметил коммерческий директор «Биннофарм Групп» Игорь Бахметьев.