В Петербурге и Ленобласти задержали четырех подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков

Сотрудники ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным управлением ФСБ пресекли деятельность группы, подозреваемой в производстве и незаконном обороте наркотиков. В ходе операции задержали четырех мужчин, у которых изъяли 5 кг готовых наркотических средств и обнаружили не менее 200 кустов марихуаны.