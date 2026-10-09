В Петербурге и Ленобласти задержали четырех подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков
09.10.2026, 10:49
Сотрудники ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным управлением ФСБ пресекли деятельность группы, подозреваемой в производстве и незаконном обороте наркотиков. В ходе операции задержали четырех мужчин, у которых изъяли 5 кг готовых наркотических средств и обнаружили не менее 200 кустов марихуаны.
По данным ГУФСИН, задержания прошли на территории Петербурга и Ленинградской области в рамках реализации оперативной информации. Мужчин подозревают в причастности к производству запрещенных веществ, а также к организации канала их поставки и сбыта.
Во время обысков по семи адресам правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства общим весом 5 кг. Кроме того, были найдены не менее 200 кустов марихуаны и специализированное оборудование для выращивания растений.
В ГУФСИН отметили, что операция проводилась во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, которые координировали действия силовиков. По данным ведомства, подозреваемых задержали на ранней стадии реализации предполагаемого преступного умысла.
В настоящее время суд решает вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.