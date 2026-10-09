«Уралхим» представил студентам ПНИПУ программы профессионального развития
09.10.2026, 10:35
HR-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» провела в Пермском национальном исследовательском политехническом университете презентацию программ для студентов. Во встрече приняли участие второкурсники, которые обучаются по направлениям «Химическая технология» и «Автоматизация технологических процессов».
Представители «Уралхима» рассказали о возможностях сотрудничества с Компанией, а также презентовали образовательный марафон «Реальная работа для реальных…» и кейс-чемпионат «Производство будущего».
Бесплатный онлайн-марафон «Реальная работа для реальных…» поможет участникам разобраться, какое карьерное направление им ближе, какие навыки развивать для роста и как представить свой опыт так, чтобы выделиться среди кандидатов. Программа предназначена для студентов вузов и ссузов, а также недавних выпускников. В среднем на участие потребуется 3-4 часа в неделю.
По итогам марафона для лучших участников предусмотрены ускоренный отбор на стажировки или открытые позиции, а также призы: например, фитнес-трекеры и умные колонки. Подать заявку на участие можно до 14 октября по ссылке.
Еще одной возможностью для студентов станет кейс-чемпионат Группы «Уралхим» «Производство будущего». Участникам предстоит объединиться в команды по три — пять человек и разработать программу развития промышленного предприятия до 2035 года. Регистрация на чемпионат продлится до 16 октября.
Ольга Короткова, ведущий специалист отдела социального развития филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:
Эти программы дают студентам возможность получить практические знания непосредственно от работодателя, познакомиться с представителями Компании, расширить профессиональные связи и проявить себя. Я сама окончила ПНИПУ по направлению «Химическая технология» и, будучи студенткой, обязательно воспользовалась бы такой возможностью.
Дополнительную информацию о марафоне «Реальная работа для реальных…» можно узнать, перейдя по ссылке.
Подать заявку на кейс-чемпионат Группы компаний «Уралхим» «Производство будущего» можно, заполнив эту форму.
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе ПермьРеклама