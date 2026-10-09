«Уралхим» представил студентам ПНИПУ программы профессионального развития

Бесплатный онлайн-марафон «Реальная работа для реальных…» поможет участникам разобраться, какое карьерное направление им ближе, какие навыки развивать для роста и как представить свой опыт так, чтобы выделиться среди кандидатов. Программа предназначена для студентов вузов и ссузов, а также недавних выпускников. В среднем на участие потребуется 3-4 часа в неделю.