Жителя Анапского района осудили за попытку дать взятку сотруднику ИУ в Краснодаре
09.10.2026, 10:20
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Эдуарда Варекяна, осужденного за покушение на дачу взятки сотруднику исправительного учреждения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Как установило следствие, Варекян — отец осужденного, который отбывает принудительные работы в ИУФИЦ № 5 при ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Краснодарскому краю. Чтобы помочь сыну выйти по УДО, сняться с принудительных работ и беспрепятственно покинуть исправительный центр, в декабре 2024 года мужчина предложил старшему оперуполномоченному оперативного отдела 100 тыс. руб. Взамен он просил положительную характеристику и другие заведомо незаконные действия в пользу осужденного. Сотрудник сообщил о попытке подкупа руководству. Позже Варекян лично положил деньги на стол в служебном кабинете, там его и задержали.
На суде подсудимый признал вину и раскаялся. Свое решение он объяснил опасениями за здоровье сына, отбывающего наказание.
Суд приговорил Варекяна к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 100 тыс. руб. Апелляционная инстанция признала решение суда первой инстанции законным и справедливым — приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.