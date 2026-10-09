Жителя Анапского района осудили за попытку дать взятку сотруднику ИУ в Краснодаре

Как установило следствие, Варекян — отец осужденного, который отбывает принудительные работы в ИУФИЦ № 5 при ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Краснодарскому краю. Чтобы помочь сыну выйти по УДО, сняться с принудительных работ и беспрепятственно покинуть исправительный центр, в декабре 2024 года мужчина предложил старшему оперуполномоченному оперативного отдела 100 тыс. руб. Взамен он просил положительную характеристику и другие заведомо незаконные действия в пользу осужденного. Сотрудник сообщил о попытке подкупа руководству. Позже Варекян лично положил деньги на стол в служебном кабинете, там его и задержали.