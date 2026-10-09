В Новороссийске утром 9 октября топливо отпускают 29 АЗС

Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — пр. Дзержинского (ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (АИ-92, АИ-95, ДТ), тер. Кирилловка (АИ-92, ДТ; по топливным картам АИ-95), п. Верхнебаканский (АИ-92, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ; для спецтранспорта и по топливным картам — АИ-92, АИ-95), ст. Раевская (АИ-92, ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (на АЗС рядом с развязкой — ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-92, АИ-95; на АЗС на выезде из города — АИ-92, ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-95), ул. Суворовская (ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-92, АИ-95), Сухумское шоссе (АИ-92, ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-100), с. Глебовское (ДТ); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Газпромнефть» — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ), Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00); «Татнефть» — п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Уфим-нефть» — на всех АЗС (ДТ), на АЗС на тер. Цемдолины, Сухумском шоссе и ул. Малоземельская (АИ-95, ДТ), на АЗС на ул. Суворовская (АИ-92, ДТ); PNB — с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ; технический перерыв на АЗС с 23:45 до 00:10); АЗС «Кристина» — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ); АЗС «Ягуар» — ст. Натухаевская, ул. Шоссейная (ДТ); АЗС ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (ДТ).