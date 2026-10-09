Курское «Мидийное место Анапа» подало иск на 122 млн к сочинскому подрядчику
09.10.2026, 10:19
Арбитражный суд Курской области зарегистрировал иск местного ООО «Мидийное место Анапа» к сочинскому индивидуальному предпринимателю (ИП) Станиславу Кравченко о взыскании 122,7 млн руб. Заявление пока не принято к производству. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
В соответствии с договором подряда ответчик обязался выполнить капитальный ремонт жилого дома и прилегающей инфраструктуры на общую сумму 85 млн руб. Заказчик перечислил аванс в размере 54 млн руб., однако работы в установленный срок завершены не были. Досудебную претензию с требованием устранить нарушения и закончить ремонт предприниматель проигнорировал.
В связи с этим курская компания обратилась в суд с требованием вернуть 54 млн неотработанного аванса и взыскать 68 млн руб. неустойки.
По данным Rusprofile, ООО «Мидийное место Анапа» зарегистрировано в Курске в октябре 2023 года. Компания ведет деятельность ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Директором и единственным учредителем является Алексей Касаткин. В 2025 году компания выручила 116 млн, чистая прибыль составила 18 млн руб.
ИП Станислав Кравченко зарегистрирован в феврале 2023 года в Сочи. Основным видом его деятельности заявлена розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах, среди дополнительных указано строительство жилых и нежилых зданий.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Курской области прекратил производство по иску местного ООО «Гепаринус» (совместный проект АПХ «Мираторг» и структуры нидерландской Van Hessen) к уфимскому ООО «Гепарус». Причиной стало исключение ответчика из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений. Производитель гепарина намеревался взыскать с контрагента 63,8 млн руб. за срыв поставки.