Курское «Мидийное место Анапа» подало иск на 122 млн к сочинскому подрядчику

По данным Rusprofile, ООО «Мидийное место Анапа» зарегистрировано в Курске в октябре 2023 года. Компания ведет деятельность ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Директором и единственным учредителем является Алексей Касаткин. В 2025 году компания выручила 116 млн, чистая прибыль составила 18 млн руб.

ИП Станислав Кравченко зарегистрирован в феврале 2023 года в Сочи. Основным видом его деятельности заявлена розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах, среди дополнительных указано строительство жилых и нежилых зданий.