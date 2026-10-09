Подростку на Ямале назначили обязательные работы за нацистскую символику
09.10.2026, 10:11
В Тарко-Сале 17-летнего подростка по решению суда отправили на 160 часов обязательных работ за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ), сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
Следствие установило, что в 2022-2026 годах подросток постоянно публиковал в интернете фото и видео с запрещенной в РФ нацистской символикой. При этом ранее он уже получил административное наказание за аналогичные действия по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.