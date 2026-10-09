Утром 9 октября в Анапе работают 27 АЗС

Сегодня, 9 октября, по состоянию на 09:30 в Анапе работают 27 АЗС. На 5 станциях по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 18 АЗС действуют ограничения по отпуску топлива в баки по литражу — на 12 станциях 92 и 95 отпускают по 30 л, на 3 АЗС 92, 95 и ДТ — по 40 л, на 3 АЗС ДТ — по 50 л, на 5 АЗС ДТ — по 60 л, сообщает пресс-служба мэрии.