В Ставропольском крае за год стало на 24 банковских офиса меньше

Отказ от классических офисов не означает полного ухода банков из населенных пунктов — меняется лишь формат присутствия. Кредитные организации всё активнее задействуют облегчённые и выездные модели работы, ориентируясь как на реальный клиентский спрос, так и на экономическую обоснованность предоставления услуг в конкретной локации. В частности, получает распространение сервис «Наличные на кассе», дающий возможность снять небольшую сумму прямо в момент розничной покупки. Параллельно банки используют ресурс почтовых отделений и мобильные офисы для охвата отдаленных территорий.