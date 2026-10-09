В Ставропольском крае за год стало на 24 банковских офиса меньше
09.10.2026, 10:00
Банковская инфраструктура Ставропольского края продолжает сжиматься: по данным Банка России, которые проанализировал РБК Кавказ, к 1 сентября 2026 года в регионе функционировали 385 дополнительных офисов кредитных организаций. Годом ранее, на ту же дату, их насчитывалось 409. Таким образом, показатель просел почти на 6%.
При этом структура головных подразделений и филиалов осталась неизменной: в крае по-прежнему действуют три головных офиса и девять филиалов. Мобильных офисов, как и в прошлом году, один.
Схожая картина складывается и в масштабах всей страны. По состоянию на 1 сентября 2026 года совокупное число банковских точек присутствия — включая головные, дополнительные офисы и филиалы — приблизилось к 21,6 тысячи. Годом ранее этот показатель превышал 23,9 тысячи. Таким образом, за двенадцать месяцев российская банковская сеть лишилась более 2,3 тысячи структурных подразделений.
Происходящее вписывается в устойчивый рыночный тренд последних лет. Как пояснила пресс-служба Южного главного управления Банка России, финансовые организации последовательно переводят взаимодействие с клиентами в дистанционный формат, что позволяет существенно снизить операционные расходы и повысить рентабельность бизнеса. Цифровизация и экосистемная трансформация, по оценке регулятора, останутся определяющими векторами развития отрасли в обозримой перспективе.
Отказ от классических офисов не означает полного ухода банков из населенных пунктов — меняется лишь формат присутствия. Кредитные организации всё активнее задействуют облегчённые и выездные модели работы, ориентируясь как на реальный клиентский спрос, так и на экономическую обоснованность предоставления услуг в конкретной локации. В частности, получает распространение сервис «Наличные на кассе», дающий возможность снять небольшую сумму прямо в момент розничной покупки. Параллельно банки используют ресурс почтовых отделений и мобильные офисы для охвата отдаленных территорий.
Центральный банк, в свою очередь, выстраивает собственную альтернативную инфраструктуру. В рамках этой работы в российских регионах открываются сельские кабинеты — точки онлайн-доступа к финансовым услугам, где жители могут уплатить налоги, оформить страховые продукты и воспользоваться рядом других сервисов без посещения банковского отделения. На сегодняшний день подобные кабинеты развернуты более чем в половине субъектов Российской Федерации.