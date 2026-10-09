Погрузка на железной дороге Ставрополья выросла на 5% за девять месяцев

Рост обеспечили прежде всего зерновые отправки. Еще по итогам января—августа СКЖД сообщала о погрузке 3 млн тонн в крае, что на 11,1% превышало результат годом ранее. На зерно тогда пришлось 1,1 млн тонн, или в 1,7 раза больше, чем за восемь месяцев 2025 года. Удобрений погрузили 1 млн тонн — на 10,2% меньше, нефти и нефтепродуктов — 547 тыс. тонн, на 3,9% меньше. Таким образом, сентябрьский итог увеличил общий объем до 3,4 млн тонн, но темп роста за девять месяцев оказался ниже августовского.