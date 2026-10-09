Погрузка на железной дороге Ставрополья выросла на 5% за девять месяцев
09.10.2026, 09:51
За январь—сентябрь 2026 года на железной дороге в Ставропольском крае погрузили 3,4 млн тонн грузов — на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшую долю составило зерно: 1,2 млн тонн, в 1,3 раза больше год к году. Погрузка химических и минеральных удобрений достигла 1,1 млн тонн, но сократилась на 9,6%. Нефти и нефтепродуктов отправили 615 тыс. тонн — на 4% меньше. Эти показатели приводит пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Рост обеспечили прежде всего зерновые отправки. Еще по итогам января—августа СКЖД сообщала о погрузке 3 млн тонн в крае, что на 11,1% превышало результат годом ранее. На зерно тогда пришлось 1,1 млн тонн, или в 1,7 раза больше, чем за восемь месяцев 2025 года. Удобрений погрузили 1 млн тонн — на 10,2% меньше, нефти и нефтепродуктов — 547 тыс. тонн, на 3,9% меньше. Таким образом, сентябрьский итог увеличил общий объем до 3,4 млн тонн, но темп роста за девять месяцев оказался ниже августовского.
Зерновая динамика сложилась на фоне меньшего урожая. Аграрии завершили уборку в августе, собрав 9,296 млн тонн зерновых и зернобобовых против рекордных 10 млн тонн годом ранее. Средняя урожайность снизилась с 44,2 до 41,7 центнера с гектара. Железнодорожная погрузка зерна, следовательно, росла при меньшем сборе; сама статистика СКЖД не объясняет этот разрыв и не позволяет напрямую приравнять объем отправок к урожаю текущего года.
В целом по сети РЖД погрузка за девять месяцев снизилась на 0,7%, до 824,4 млн тонн; при этом отправки зерна выросли на 42,2%, до 23,9 млн тонн. Ставропольский результат отражает ту же разнонаправленную картину: зерно прибавляет, тогда как крупные промышленные категории края — удобрения и нефтепродукты — сокращаются.
Железнодорожный грузопоток на юге меняется не только из-за объемов производства: в начале октября магистраль сообщала о росте переработки на терминалах, а деловые издания освещали ограничения на отправку зерна через Новороссийск. Эти данные описывают общую логистическую обстановку, но не устанавливают причину изменения погрузки в Ставропольском крае.