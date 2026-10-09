Суд оставил под стражей обвиняемого в избиении ученого РАН в Екатеринбурге

По ходатайству следователя Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил обвиняемому срок содержания под стражей. Адвокат Аркадия В. обжаловал решение суда и просил смягчить ему меру пресечения, заменив ее на домашний арест или отказать в удовлетворении ходатайства следователя. Облсуд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Обвиняемый пробудет под стражей до 27 ноября — мера продлена на месяц и 30 суток.