Суд оставил под стражей обвиняемого в избиении ученого РАН в Екатеринбурге
09.10.2026, 09:49
Свердловский областной суд принял решение оставить под стражей Аркадия В., обвиняемого в избиении (ч.2 ст. 213 УК РФ) 58-летнего ученого РАН в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе судов региона.
По ходатайству следователя Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил обвиняемому срок содержания под стражей. Адвокат Аркадия В. обжаловал решение суда и просил смягчить ему меру пресечения, заменив ее на домашний арест или отказать в удовлетворении ходатайства следователя. Облсуд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Обвиняемый пробудет под стражей до 27 ноября — мера продлена на месяц и 30 суток.
Согласно информации СКР, летом двое мужчин избили 67-летнего директора организации Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина. Конфликт произошел из-за детей, катавшихся на квадроцикле по опытным полям, которые осматривали ученые. Спустя девять дней Никита Зезин умер от инфаркта. Александра Р. арестовали 30 июля, Аркадия В. — на следующий день. Оба обвиняемых не признали вину. На заседании Александр Р. заявил, что ученый умер по естественным причинам. Он также будет находиться под стражей до 27 ноября.