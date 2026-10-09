В Курской области из-за атак ВСУ за сутки погиб один человек, трое пострадали
09.10.2026, 09:34
За прошедшие сутки в Курской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.
В селе Илек Беловского района смертельные ранения получил мирный житель. Еще в населенном пункте полностью разрушен жилой дом. В поселке им. Куйбышева Рыльского района пострадали три человека. Также известно о повреждении трех транспортных средств. Помимо этого, в Рыльском районе нарушено электроснабжение в 13 домах.
Повреждения инфраструктуры выявлены и в других населенных пунктах. В поселке Колонтаевка Льговского района пострадала вышка сотовой связи, в селе Мокрушино Беловского района — автобус. В городе Железногорске повреждения получили один автомобиль и остекление многоквартирного дома. В поселке Возы Поныровского района выбиты стекла в зданиях школы, администрации, сельского дома культуры и четырех частных домах.
По данным господина Хинштейна, с 9:00 8 октября до 9:00 9 октября над Курской областью уничтожили 259 БПЛА различного типа. Помимо этого, за отчетный период со стороны ВСУ зафиксировано 86 артиллерийских обстрелов отселенных районов области, а также 12 сбросов взрывных устройств с дронов.
Сутками ранее в регионе ликвидировали 197 беспилотников. Как сообщал Александр Хинштейн, никто не пострадал.