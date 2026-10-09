В Курской области из-за атак ВСУ за сутки погиб один человек, трое пострадали

В селе Илек Беловского района смертельные ранения получил мирный житель. Еще в населенном пункте полностью разрушен жилой дом. В поселке им. Куйбышева Рыльского района пострадали три человека. Также известно о повреждении трех транспортных средств. Помимо этого, в Рыльском районе нарушено электроснабжение в 13 домах.