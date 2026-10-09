Прохладная погода сохранится в Свердловской области на выходных

В пятницу погода в Свердловской области формируется под воздействием антициклонического гребня, сместившегося со стороны Казахстана на север. Несмотря на отсутствие осадков, в регионе преобладает умеренно-холодный воздух, что исключает значительное повышение дневных температур, следует из данных в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».