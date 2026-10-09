Прохладная погода сохранится в Свердловской области на выходных
09.10.2026, 09:31
В пятницу погода в Свердловской области формируется под воздействием антициклонического гребня, сместившегося со стороны Казахстана на север. Несмотря на отсутствие осадков, в регионе преобладает умеренно-холодный воздух, что исключает значительное повышение дневных температур, следует из данных в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ситуация не изменится и ночью субботы. В связи с ослаблением ветра ожидается дальнейшее похолодание в приземных слоях атмосферы. Температура опустится до значений около 0° и ниже.
В Екатеринбурге днем пятницы температура достигнет +10°..+12°, ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Ночью субботы прогнозируется до +2°, днем до +15°, в воскресенье — ночью +9°, днем +13°.