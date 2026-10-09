В Геленджике утром 9 октября топливо отпускают на 10 АЗС

Среди ближайших АЗС топливо есть, в частности, на заправках «Роснефти» на проспекте Строительном и улице Туристической, а также в селе Архипо-Осиповка на трассе М-4 — там доступны АИ-95, АИ-92 и ДТ. На «Лукойле» на улице Островского отпускают только дизельное топливо, на кольце М-4 «Дон» — АИ-100, АИ-92 по топливным картам и ДТ, в Архипо-Осиповке — АИ-95, АИ-92 и ДТ. «Газпромнефть» на объездной М-4 «Дон» предлагает АИ-100, АИ-95 и ДТ, на улице Ходенко и Сухумском шоссе — только ДТ. На «Уфимнефти» на объездной М-4 «Дон» доступны АИ-95 и ДТ.