Циклон «Фелиция» принесет в Петербург дожди и порывистый ветер
09.10.2026, 09:19
В Санкт-Петербурге в четверг, 9 октября, ожидаются дожди и порывистый ветер из-за приближения североатлантического циклона «Фелиция» (Felicia). Его центр днем переместится на восток Балтийского моря, а город окажется в теплом секторе циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
По прогнозу синоптика, после полудня в Петербурге начнутся дожди. Температура воздуха составит +12…+14 градусов, в Ленинградской области — +10…+15 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами.
Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 741 мм ртутного столба, что существенно ниже климатической нормы. Несмотря на непогоду, температура пока останется выше обычных для этого времени года значений. Похолодание ожидается в субботу.
В Москве 9 октября будет значительно теплее: воздух прогреется до +16…+18 градусов, в Московской области — до +15…+20. Это на 6–7 градусов выше дневной нормы.
В столичном регионе вечером холодный атмосферный фронт принесет дожди и порывистый ветер. Осадки ожидаются после 17–19 часов. Атмосферное давление опустится до 738 мм ртутного столба, что также ниже нормы.