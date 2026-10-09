«КамАЗ» загорелся на тюменской трассе после столкновения с фурой
09.10.2026, 09:19
В Тюменской области на 317 км трассы Екатеринбург — Тюмень ночью произошло ДТП с двумя большегрузами, в результате чего один из них загорелся, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 40летний водитель «КамАЗа» въехал в стоящую на красный сигнал светофора фуру Mercedes. От удара кабина «КамАЗа» загорелась. На проезжую часть высыпались щебень и шурупы. Водителя автомобиля госпитализировали с различными травмами — его документы сгорели в пожаре.
Обстоятельства ДТП выясняются.