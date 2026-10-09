МегаФон и БЮРО 1440 впервые в России показали гибридную связь через низкоорбитальные спутники
09.10.2026, 09:11
Мобильный оператор МегаФон и аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг) провели первый тест гибридной связи через российскую низкоорбитальную группировку, наземный радиодоступ обеспечила базовая станция YADRO. Компании продемонстрировали технологию на форуме «Цифровые решения» в Москве, запустив прямой эфир из Красноярского края.
Инженерные команды обеспечили сквозную передачу данных на высокой скорости от абонентского устройства через отечественную базовую станцию и спутниковый канал без прокладки наземной транспортной линии. Прямой эфир из сибирской тайги до площадки видеоконференции в Москве позволил участникам форума «Цифровые решения» оценить в работе синергию космической и наземной инфраструктуры в реальном времени в действующей сети.
В основе уникального решения — интеграция спутниковой системы БЮРО 1440 с мобильной сетью МегаФона. Впервые в России спутниковый терминал обеспечил передачу данных между удалённой площадкой и ядром сети оператора через низкоорбитальную группировку, а базовая станция YADRO — радиодоступ для абонентских устройств. Такая схема позволяет развивать мобильное покрытие высокоскоростной связью, кратно увеличивать объём данных в любой локации — от удалённых промышленных объектов и экспедиций до зон чрезвычайных ситуаций.
«Гибридная связь на действующей инфраструктуре — это принципиально новая для российского телеком-рынка технология, которая стала логичным продолжением нашей стратегии развития: еще в 2024 году МегаФон первым в отрасли подписал контракт с БЮРО 1440, а затем первым разработал и презентовал собственный спутниковый комплекс для оперативного развертывания сетей 4G и 5G. Гибридная архитектура открывает для мобильного оператора новые горизонты развития сети, позволяя нам рассматривать дополнительные каналы как приоритетное направление для освоения территорий, где традиционная наземная инфраструктура отсутствует»,— прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
«Сегодня мы продемонстрировали результат совместной работы инженерных команд. За этим прямым включением — путь от создания собственных технологий до их интеграции в единую систему связи. Для России с ее масштабами и географией это имеет стратегическое значение: наземно-космическая инфраструктура на базе низкоорбитальной группировки открывает новые возможности развития высокоскоростной связи там, где строительство наземных сетей затруднено. Мы показали инженерную основу следующего этапа развития российского телекома — гибридной связи — а также способность наших компаний создавать это будущее уже сегодня»,— подчеркнул генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.
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