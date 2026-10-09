Более 300 человек на нарушения в сфере миграции проверила полиция Сургута

По результатам проверки возбуждено 69 уголовных дел по статьям о фиктивной регистрации (ст. 322.2 и 322.3 УК РФ). Кроме того, зафиксировано 143 административных правонарушения. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму свыше 250 тыс. руб. В Центр временного содержания помещены 55 иностранных граждан.