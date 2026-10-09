Более 300 человек на нарушения в сфере миграции проверила полиция Сургута
09.10.2026, 09:08
В Сургуте завершились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства — в отделы по вопросам миграции доставлено более 300 человек, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
В ходе рейдов, организованных при участии УМВД по ХМАО — Югре и Росгвардии, правоохранительные органы пресекли противоправные действия со стороны иностранных граждан. Каждому из мигрантов провели полный комплекс проверочных процедур, включая установление личности, фотографирование, дактилоскопию и проверку документов, подтверждающих право на пребывание в РФ.
По результатам проверки возбуждено 69 уголовных дел по статьям о фиктивной регистрации (ст. 322.2 и 322.3 УК РФ). Кроме того, зафиксировано 143 административных правонарушения. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму свыше 250 тыс. руб. В Центр временного содержания помещены 55 иностранных граждан.