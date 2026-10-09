Студента из Нефтеюганска задержали за взлом аккаунтов на Госуслугах

Полиция установила, что подозреваемый приобретал новые SIM-карты в гипермаркетах и передавал их данные соучастнику, с которым поддерживал связь через мессенджер. Тот регистрировал номера на третьих лиц без их ведома, используя незаконно полученную личную информацию. После активации SIM-карт студент получал доступ к кабинетам граждан на портале «Госуслуги». Он собирал информацию о телефонах и банковских счетах пользователей, а также создавал новые аккаунты в мессенджерах и на маркетплейсах, передавая логины и пароли сообщнику. Всего было задействовано более 30 SIM-карт.