Студента из Нефтеюганска задержали за взлом аккаунтов на Госуслугах
09.10.2026, 08:45
В Нефтеюганске 21-летний студент местного университета задержан по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Он участвовал в схеме взлома аккаунтов на портале государственных услуг, используя чужие персональные данные.
Полиция установила, что подозреваемый приобретал новые SIM-карты в гипермаркетах и передавал их данные соучастнику, с которым поддерживал связь через мессенджер. Тот регистрировал номера на третьих лиц без их ведома, используя незаконно полученную личную информацию. После активации SIM-карт студент получал доступ к кабинетам граждан на портале «Госуслуги». Он собирал информацию о телефонах и банковских счетах пользователей, а также создавал новые аккаунты в мессенджерах и на маркетплейсах, передавая логины и пароли сообщнику. Всего было задействовано более 30 SIM-карт.
За участие в преступной схеме фигурант получил вознаграждение в размере 10 тыс. руб. Его задержали сотрудники полиции и Росгвардии в квартире, где он проживает с матерью. В ходе обыска изъяты смартфоны, планшет, SIM-карты и другие предметы. В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, устанавливается личность соучастника.