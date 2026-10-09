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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Черноземье

Тамбовская область стала лидером в РФ по доле застрахованного поголовья

09.10.2026, 08:17
Первое место в России по доле застрахованного по субсидированным договорам поголовья сельскохозяйственных животных заняла Тамбовская область, где показатель составляет 100%. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на сессии агропромышленной выставки «Золотая осень», посвященной агрострахованию.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Также в рейтинг субъектов РФ с наибольшей долей застрахованных животных из Черноземья вошли Орловская и Курская области, занявшие седьмое и восьмое места соответственно (с 79% и 77%). Другие области макрорегиона не попали в топ.
Липецкая область, в свою очередь, оказалась на шестой строчке рейтинга российских регионов с наибольшей долей застрахованных по субсидированным договорам посевных площадей — с 34%. Тамбовская область заняла девятое место в стране по этому же показателю. Доля площадей, чьи владельцы защитили себя от финансовых рисков, на Тамбовщине составила 31%.
Свой топ-10 субъектов РФ по доле застрахованных площадей под урожай на сессии «Золотой осени» представил Национальный союз агростраховщиков (НСА). Согласно ему, пятое место в России по этому показателю занимает Воронежская область, где застраховано 763 тыс. га площадей (28% от их общего числа в регионе). Тамбовская область здесь оказалась на седьмом месте с 611 тыс. застрахованных га (32%). Оставшиеся регионы Черноземья в обоих рейтингах не представлены.
«Самые частые причины отказов в страховых выплатах — более 50% случаев — связана с тем, что аграрий выбрал повышенную франшизу, и убыток не превысил эту франшизу. Фермер экономит деньги на стадии заключения договора, но когда происходят серьезные события (засуха, град, заморозки), происходит разочарование»,— рассказал президент НСА Корней Биждов.

По данным Минсельхоза, в топ-три регионов по наибольшей доле застрахованного поголовья наряду с Тамбовской областью также вошли Приморский край (97%) и Ленинградская область (86%). Меньше всего животных застраховали аграрии в Республиках Хакасия (0,2%) и Алтай (1%), а также в Псковской области (3,4%). Лидерами по объему застрахованных посевных площадей в РФ стали Забайкальский край (80%), Республика Бурятия (61%) и Приморский край (42%). Антилидеры по этому показателю — Псковская (0,6%), Челябинская и Еврейская автономная области (по 0,7%).

В России в целом застраховано 10,4 тыс. га посевных площадей, что составляет 13,8% от общей площади. Годом ранее показатель составлял 10,1 тыс. га (доля в 13,2%) — по сравнению с 2025-м он вырос на 2,8%. Всего господдержка по договорам страхования в области растениеводства предоставляется в 62 регионах страны. В Центральном федеральном округе число застрахованных площадей за год выросло на 15,7% — с 1,9 тыс. до 2,2 тыс. га. Доля охвата страхования земель увеличилась с 12,4% до 14,7%

В 2025 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что в первой десятке субъектов РФ по агрострахованию по итогам девяти месяцев прошлого года были представлены три области из макрорегиона. На тот момент в Тамбовской области было застраховано 454 тыс. га посевов, в Воронежской — 358 тыс. га, в Липецкой — 263 тыс. га.
Какие риски в макрорегионе отмечали для плодово-ягодных культур из-за изменений климата — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов