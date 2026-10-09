Тамбовская область стала лидером в РФ по доле застрахованного поголовья

По данным Минсельхоза, в топ-три регионов по наибольшей доле застрахованного поголовья наряду с Тамбовской областью также вошли Приморский край (97%) и Ленинградская область (86%). Меньше всего животных застраховали аграрии в Республиках Хакасия (0,2%) и Алтай (1%), а также в Псковской области (3,4%). Лидерами по объему застрахованных посевных площадей в РФ стали Забайкальский край (80%), Республика Бурятия (61%) и Приморский край (42%). Антилидеры по этому показателю — Псковская (0,6%), Челябинская и Еврейская автономная области (по 0,7%).

В России в целом застраховано 10,4 тыс. га посевных площадей, что составляет 13,8% от общей площади. Годом ранее показатель составлял 10,1 тыс. га (доля в 13,2%) — по сравнению с 2025-м он вырос на 2,8%. Всего господдержка по договорам страхования в области растениеводства предоставляется в 62 регионах страны. В Центральном федеральном округе число застрахованных площадей за год выросло на 15,7% — с 1,9 тыс. до 2,2 тыс. га. Доля охвата страхования земель увеличилась с 12,4% до 14,7%