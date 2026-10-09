По факту аварии с двумя автобусами на свердловской трассе возбудили дело
09.10.2026, 08:03
В Новолялинском районе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей (по ст. 238 УК РФ), сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Это произошло после ДТП с двумя автобусами, в результате которого пострадали пять человек.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребована необходимая документация, назначаются судебные экспертизы.
ДТП с участием двух рейсовых автобусов произошло ночью на 275 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На ремонтируемом участке столкнулись автобус Yutong и микроавтобус Ford Transit. Пострадали пассажиры микроавтобуса — в момент аварии в нем ехали 11 пассажиров.