По факту аварии с двумя автобусами на свердловской трассе возбудили дело

В Новолялинском районе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей (по ст. 238 УК РФ), сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Это произошло после ДТП с двумя автобусами, в результате которого пострадали пять человек.