Beeline Cloud возглавил рейтинг провайдеров аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры

«Сегодня аварийное восстановление перестало быть просто страховкой на крайний случай – это фундаментальный элемент операционной устойчивости любой цифровой компании. Цена даже нескольких минут простоя критических систем измеряется миллионами рублей и доверием клиентов. Лидерство в рейтинге CNewsMarket подтверждает правильность нашей стратегии: мы предлагаем рынку не разрозненные инструменты, а целостную экосистему BCDR, в которой метрокластерная архитектура с близкими к нулю RTO и RPO органично усилена глубоко интегрированными средствами киберзащиты», – отметил генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.