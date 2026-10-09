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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Урал

Украинские дроны сбили над двумя регионами УрФО в четверг

09.10.2026, 07:40
В четверг, 8 октября, над двумя регионами Уральского федерального округа (УрФО) силы ПВО ликвидировали украинские беспилотники, сообщили в Минобороны России.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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На Урале были сбиты дроны в Свердловской и Тюменской областях. Всего с 8:00 до 20:00 (мск) было уничтожено 113 БПЛА в России, в том числе над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Владимирской областями, московским регионом, Башкортостаном, Крымом и над акваторией Черного моря.
Накануне режим беспилотной опасности вновь объявлялся на территории всего УрФО. Полностью его сняли только к вечеру.

Ирина Пичурина