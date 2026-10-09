Украинские дроны сбили над двумя регионами УрФО в четверг

На Урале были сбиты дроны в Свердловской и Тюменской областях. Всего с 8:00 до 20:00 (мск) было уничтожено 113 БПЛА в России, в том числе над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Владимирской областями, московским регионом, Башкортостаном, Крымом и над акваторией Черного моря.