Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №187

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Урал

Перевозки контейнеров на СвЖД составили более 294 тыс. ДФЭ за девять месяцев

09.10.2026, 06:54
За период с января по сентябрь 2026 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) перевезли 294,5 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU) — это на 16,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Во внутреннем сообщении отправили 165,1 тыс. ДФЭ (-11,7%).

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, уменьшилось на 17,6% и составило 212,7 тыс. ДФЭ. Перевозились следующие материалы:

  • химикаты и сода — 79,2 тыс. ДФЭ (-11%);

  • химические и минеральные удобрения — 21,6 тыс. (-24,9%);

  • лесные грузы — 18,2 тыс. (-34,8%);

  • нефть и нефтепродукты — 16,2 тыс. (-32,6%);

  • цветные металлы — 11,4 тыс. (-11,1%);

  • черные металлы — 11,1 тыс. (-27,3%).

Положительная динамика была зарегистрирована у зерна, огнеупоров, метизов и продуктов перемола. Общий вес грузов, перевезенных в контейнерах на СвЖД с начала года, составил 3,9 млн тонн (14,4%). По сети ОАО «РЖД» за тот же период объем контейнерных перевозок вырос на 4,9% и достиг 5,9 млн ДФЭ.

Ирина Пичурина