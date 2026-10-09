Перевозки контейнеров на СвЖД составили более 294 тыс. ДФЭ за девять месяцев
09.10.2026, 06:54
За период с января по сентябрь 2026 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) перевезли 294,5 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU) — это на 16,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Во внутреннем сообщении отправили 165,1 тыс. ДФЭ (-11,7%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, уменьшилось на 17,6% и составило 212,7 тыс. ДФЭ. Перевозились следующие материалы:
химикаты и сода — 79,2 тыс. ДФЭ (-11%);
химические и минеральные удобрения — 21,6 тыс. (-24,9%);
лесные грузы — 18,2 тыс. (-34,8%);
нефть и нефтепродукты — 16,2 тыс. (-32,6%);
цветные металлы — 11,4 тыс. (-11,1%);
черные металлы — 11,1 тыс. (-27,3%).
Положительная динамика была зарегистрирована у зерна, огнеупоров, метизов и продуктов перемола. Общий вес грузов, перевезенных в контейнерах на СвЖД с начала года, составил 3,9 млн тонн (14,4%). По сети ОАО «РЖД» за тот же период объем контейнерных перевозок вырос на 4,9% и достиг 5,9 млн ДФЭ.