Перевозки контейнеров на СвЖД составили более 294 тыс. ДФЭ за девять месяцев

За период с января по сентябрь 2026 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) перевезли 294,5 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU) — это на 16,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Во внутреннем сообщении отправили 165,1 тыс. ДФЭ (-11,7%).