Шесть улиц Геленджика готовят к ремонту
08.10.2026, 21:48
В селе Адербиевка на этой неделе подрядчик завершит капитальный ремонт дороги на улице Кавказской. Работы проводятся по просьбе жителей. На участке протяженностью 250 м обновили дорожное основание, уложили около 1,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия и предусмотрели укрепление обочин.
Дорожные работы продолжаются и в Геленджике. В настоящее время капитально ремонтируется улица Кубанская. Кроме того, в городе обустраивают тротуары на улицах Родниковой, Туапсинской, Прасковеевской и Новороссийской.
Власти также готовят к капитальному ремонту ряд других улиц. Сейчас в стадии оформления находятся муниципальные контракты на выполнение работ в Архипо-Осиповке и Геленджике.
В Архипо-Осиповке планируется провести капитальный ремонт улиц Речной, Вишневой, Санаторной и Речного переулка. В Геленджике в перечень вошли улицы Рокотова и Грина.