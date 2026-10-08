Шесть улиц Геленджика готовят к ремонту

В селе Адербиевка на этой неделе подрядчик завершит капитальный ремонт дороги на улице Кавказской. Работы проводятся по просьбе жителей. На участке протяженностью 250 м обновили дорожное основание, уложили около 1,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия и предусмотрели укрепление обочин.