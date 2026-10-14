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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Коммерсантъ. Наука

Тротил и две бомбы

Любой атом состоит из ядра и окружающих его электронов. Энергия связи электронов с ядром на много порядков меньше, чем энергия связи составляющих ядро частиц — протонов и нейтронов. Все химические реакции, в том числе обычный взрыв — электронные. А реакции распада или слияния ядер имеют дело уже с ядерными энергиями.
Поэтому атомная (то есть ядерная) бомба гораздо разрушительнее тротила. Условно, 1 кг атомной бомбы эквивалентен 20 килотоннам, то есть 20 млн кг тротила.
И еще. Для тяжелых элементов, урана и ему подобных, энергия выделятся при распаде ядра на части, для легких, водорода и его изотопов,— при слиянии с образованием более тяжелого ядра. Причем эта последняя в несколько раз больше энергии распада.
Так что 1 кг водородной (термоядерной) бомбы эквивалентен 80 килотоннам, 80 млн кг тротила.

Журнал "Коммерсантъ Наука" №26

от 15.10.2026, стр. 12
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