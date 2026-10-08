Свердловские врачи начали использовать ИИ-помощника для заполнения карт

«С помощью системы было сформировано 253 протокола приема, а также получено 106 вопросов врачей и ответов на них. Ключевыми результатами пилотного проекта стали сокращение на 33% времени, затрачиваемого врачом на заполнение медицинской карты, что дает дополнительно 1,5 минуты приема для общения с пациентом, и высокое качество заполнения медицинской карты: 95% текста, составленного ИИ-помощником, сохраняется врачом без изменений и дополнений. Кроме того, объем текста протоколов вырос на 15%, а сами протоколы не содержали сокращений»,— отметила Татьяна Савинова.