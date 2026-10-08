Свердловские врачи начали использовать ИИ-помощника для заполнения карт
08.10.2026, 20:30
В Свердловской области врачи начали использовать голосового ИИ-помощника для заполнения медицинских карт и поиска ответов на клинические вопросы. По итогам пилотного проекта время на оформление карты сократилось на треть, сообщила в эфире «ОТВ» заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
По ее словам, тестирование проходило в течение 30 дней на базе Центральной городской клинической больницы № 6 и Центральной городской больницы № 7 Екатеринбурга. В проекте участвовали пять врачей — терапевты и кардиологи.
«С помощью системы было сформировано 253 протокола приема, а также получено 106 вопросов врачей и ответов на них. Ключевыми результатами пилотного проекта стали сокращение на 33% времени, затрачиваемого врачом на заполнение медицинской карты, что дает дополнительно 1,5 минуты приема для общения с пациентом, и высокое качество заполнения медицинской карты: 95% текста, составленного ИИ-помощником, сохраняется врачом без изменений и дополнений. Кроме того, объем текста протоколов вырос на 15%, а сами протоколы не содержали сокращений»,— отметила Татьяна Савинова.
Еще одна функция системы — поиск ответов на профессиональные вопросы. По словам госпожи Савиновой, около половины запросов врачей касались лекарственных препаратов. Также специалисты спрашивали о заболеваниях, терминологии диагнозов, диагностических методах, нормативных требованиях и общих рекомендациях. В среднем для получения ответа требовалось 1,5 запроса.
Планируется, что проектом будут охвачены более тысячи врачей и фельдшеров, обеспечивающих около 18 тысяч приемов за смену. Для этого микрофоны установят в 981 кабинете. Ожидается, что при таком охвате экономия времени на заполнении медицинских протоколов может составить около 270 часов за смену. Это время медработники смогут использовать для общения с пациентами.