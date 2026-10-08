Главные новости за 8 октября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

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События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»
08.10.2026, 20:11
Борисоглебский городской суд Воронежской области на месяц заключил под стражу секретаря местного райкома КПРФ Александра Сухинина. Ему вменяется покушение на мошенничество. По версии следствия, с мая по июнь 2026 года при неоднократных личных встречах Сухинин и еще три человека гарантировали местному жителю за 5,8 млн руб. обеспечить его прохождение в местную гордуму.
В Воронежском областном суде рассматривается уголовное дело в отношении криминального авторитета Армана Джаниняна, которому вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии и организацию убийства, совершенного группой лиц из корыстных побуждений (ст. 210.1 и 105 УК РФ, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы). Приговор ему может быть вынесен в ближайшее время.
Временно исполняющей обязанности министра цифрового развития Белгородской области стала Ксения Уварова. Госпожа Уварова занимает пост первого замминистра — начальника департамента цифровой трансформации.
Прокуратура Белгородской области сообщила об обжаловании двух приговоров бывшим заместителям главы администрации Алексеевского района, которые были оштрафованы за крупные взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В связи с мягкостью наказаний по одному делу подано апелляционное представление, а по другому — кассационное.
Депутаты нового созыва Курской областной думы на первом заседании наделили полномочиями сенатора Александра Брыксина. Господин Брыксин представляет региональный парламент в Совете Федерации с 2021 года.
«Эконива» планирует реализовать заявленный в 2019 году проект молочного комплекса в Курской области. Вместе с властями региона прорабатывается вопрос размещения предприятия на территории свободной экономической зоны в Солнцевском районе. Предварительный объем инвестиций составляет 5 млрд руб.
Суд назначил 72-летнему жителю Тербунского района Липецкой области девять лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы, признав его виновным в убийстве 43-летнего ветерана боевых действий. Ранее осужденный уже трижды отбывал наказание в местах лишения свободы.
Бывший глава департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов перешел на работу в администрацию Мценска. Он назначен исполняющим обязанности мэра города.
В правительстве Тамбовской области сократили число заместителей главы региона с семи до пяти. Постановление, вносящее изменения в структуру исполнительных органов власти, подписал губернатор Евгений Первышов. Появляются две совмещенные должности: заместителя главы области — министра образования и науки и заместителя главы области — министра здравоохранения.