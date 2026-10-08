Иранский ученый возглавил проект по разработке растительного молока в СКФУ

У проекта уже есть публикация по одному из его технологических направлений. В августе 2026 года журнал npj Science of Food опубликовал исследование микрокапсул с пробиотической бактерией Lactiplantibacillus plantarum. Авторы изготовили капсулы размером от 100 до 1500 микрометров и проверили, как их размер влияет на сохранность бактерий. В лабораторной модели капсулированные культуры сохраняли жизнеспособность после воздействия кислой среды и желчных кислот лучше свободных клеток; после 300 дней хранения при 10 °C они также оставались жизнеспособными. Статья указывает финансирование РНФ по номеру 26-76-31002. Эти результаты касаются капсулирования пробиотиков, а не готового растительного напитка: выпуск продукта в сообщениях университета пока обозначен как цель проекта.