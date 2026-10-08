Иранский ученый возглавил проект по разработке растительного молока в СКФУ
08.10.2026, 19:56
Северо-Кавказский федеральный университет получил грант Российского научного фонда на разработку растительных аналогов кефира и йогурта. Проект рассчитан на пять лет — до 2030 года, сумма финансирования составляет 250 млн руб. Руководить научной группой будет профессор из Ирана Сейедмахди Джафари. В публикации СКФУ от 8 октября проект описан как разработка напитков на растительной основе с пробиотиками и селеном, цинком, железом и кобальтом. Университет также планирует создать экспериментальную производственную площадку на базе ставропольского молочного комбината, сообщает пресс-служба СКФУ.
РНФ включил проект в перечень победителей конкурса под руководством зарубежных ученых. В описании фонда его задача сформулирована шире, чем создание одного напитка: ученые должны разработать способы обогащения растительного молока антиоксидантными формами микроэлементов и его ферментирования. На этой основе команда намерена получить продукты, подобные кисломолочным. На первом этапе исследователи подберут состав, способы обогащения и режимы ферментации, затем проверят технологию и приспособят ее к промышленному производству. Индустриальным партнером СКФУ называет АО «Молочный комбинат Ставропольский».
У проекта уже есть публикация по одному из его технологических направлений. В августе 2026 года журнал npj Science of Food опубликовал исследование микрокапсул с пробиотической бактерией Lactiplantibacillus plantarum. Авторы изготовили капсулы размером от 100 до 1500 микрометров и проверили, как их размер влияет на сохранность бактерий. В лабораторной модели капсулированные культуры сохраняли жизнеспособность после воздействия кислой среды и желчных кислот лучше свободных клеток; после 300 дней хранения при 10 °C они также оставались жизнеспособными. Статья указывает финансирование РНФ по номеру 26-76-31002. Эти результаты касаются капсулирования пробиотиков, а не готового растительного напитка: выпуск продукта в сообщениях университета пока обозначен как цель проекта.
Сейедмахди Джафари работает с исследователями СКФУ с 2020 года; университет сообщает о восьми совместных публикациях. Международная команда объединяет ученых из России, Белоруссии, Словении и Турции. Отдельно СКФУ заявляет, что в проекте участвуют около 30 исследователей.