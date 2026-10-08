Главные новости за 8 октября. Новороссийск
08.10.2026, 19:59
В сентябре 2026 года потери воды в сетях Новороссийска составили почти 56%, что на 4,7% ниже показателя годом ранее. В Восточном районе продолжается замена водопроводных сетей на 21 объекте, три из которых уже завершены, а окончание работ запланировано на конец 2026 года.
Налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Краснодарского края за семь месяцев 2026 года превысили 9,2 млрд руб., что на 1% больше, чем годом ранее; 47% обеспечил Сочи, на Анапу пришлось 12%, на Краснодар и Геленджик — по 9%. С января по октябрь регион посетили 14,4 млн туристов и 5,9 млн экскурсантов, при этом в сентябре турпоток сохранился на уровне прошлого года, а Анапа приняла более 465 тыс. туристов — в 2,7 раза больше, чем годом ранее.
В Новороссийске до конца первого квартала 2027 года заменят 11 остановочных павильонов на улицах Магистральной, Советов, Ленина и Революции 1905 года, в том числе на остановках «Лесной порт», «Центральный рынок», «Площадь Героев» и других. Новые конструкции оборудуют боковыми стенками для защиты от ветра и местами для зарядки мобильных устройств, а демонтированные павильоны перенесут на другие участки, включая улицы Куникова, Дзержинского, Энгельса и село Владимировка.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение краевого арбитража в части отказа в требованиях к бывшему собственнику новороссийской УК «Норд-Ост» Кириллу Уласевичу и признал доказанным наличие оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности по обязательствам банкрота. Ранее с Кирилла Уласевича, Константина Щеглова и Джафера Мансурова было взыскано солидарно 26,6 млн руб. по долгам управляющей компании, признанной банкротом в ноябре 2023 года.
За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, в Новороссийске гречневая крупа-ядрица подорожала на 25,7% — с 68,67 до 86,32 руб. за кг. Рис шлифованный подешевел на 5,6% — до 112,37 руб., макароны — на 1,3%, мука пшеничная — на 3,8%, тогда как пшено выросло в цене на 5,3%, вермишель — на 3,5%, хлеб из ржаной и пшеничной муки — на 2,3% и 1,8% соответственно.