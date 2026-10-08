БК УГМК представил новый состав и тренерский штаб в Екатеринбурге

По словам главного тренера УГМК Дмитрия Донскова, главным вызовом нового сезона станет мотивация, поскольку четыре года подряд команда завоевывала все титулы и сохранить прежний настрой будет непросто. «Мы очень сильный "раздражитель" для любой команды Премьер-лиги. Потому что все знают: мы являемся самой сильной командой. На нас настраиваются и хотят показать свой лучший баскетбол. Иногда у нас бывают матчи с соперниками, которые по рейтингу намного ниже нас в турнирной таблице, но они выдают против нас такую игру, что тяжеловато приходится и нам»,— рассказал господин Донсков.