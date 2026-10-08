БК УГМК представил новый состав и тренерский штаб в Екатеринбурге
08.10.2026, 19:41
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств женский баскетбольный клуб УГМК представил состав и тренерский штаб на сезон 2026/27. Локация выбрана не случайно: в новом сезоне стратегия клуба получила название «Искусство побеждать 2.0». В ней соединились две идеи: стремление к спортивному результату и желание стать частью культурной жизни Екатеринбурга. Цифра 2.0 отсылает к главной цели команды — завоеванию 20-го чемпионского титула.
Для презентации УГМК выбрал первый этаж музея, где расположен Каслинский чугунный павильон — один из известных памятников уральского искусства. В этот вечер историческое пространство стало сценой для представления команды. Под аплодисменты болельщиков из павильона один за другим вышли баскетболистки УГМК, тренерский штаб и директор клуба Максим Рябков. «Баскетбол — это тоже искусство, искусство управления мячом»,— отметил господин Рябков.
Состав команды в новом сезоне практически не изменился. Единственным новичком стала Вероника Сазонова, перешедшая из курского «Динамо». Капитан команды Анастасия Шилова заявила, что в новом сезоне УГМК твердо настроен завоевать золото. «Традиционно нашим главным соперником является курское "Динамо". В этом году московское "Динамо" — очень хорошая команда. На самом деле, каждая команда показывает свой хороший уровень, поэтому нельзя расслабляться ни с кем. Нам надо показывать свой уровень», — отметила Анастасия Шилова.
По словам главного тренера УГМК Дмитрия Донскова, главным вызовом нового сезона станет мотивация, поскольку четыре года подряд команда завоевывала все титулы и сохранить прежний настрой будет непросто. «Мы очень сильный "раздражитель" для любой команды Премьер-лиги. Потому что все знают: мы являемся самой сильной командой. На нас настраиваются и хотят показать свой лучший баскетбол. Иногда у нас бывают матчи с соперниками, которые по рейтингу намного ниже нас в турнирной таблице, но они выдают против нас такую игру, что тяжеловато приходится и нам»,— рассказал господин Донсков.
После официальной части баскетболистки и тренерский штаб ответили на вопросы болельщиков. Гости смогли получить автографы игроков и сфотографироваться с ними. В течение вечера желающие также могли принять участие в росписи тематических картин.
Напомним, в минувшем сезоне БК УГМК завоевал 19-й титул чемпиона России, победив в финальной серии до трех побед курское «Динамо» со счетом 3:1.
Следующий матч УГМК проведет 12 октября в Екатеринбурге. На площадке ДИВСа «лисицы» сыграют с новосибирским «Динамо».
Ранее сообщалось, что в парке Екатеринбурга появились классики с логотипом «Ъ-Урал» от баскетбольного клуба УГМК.