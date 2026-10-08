Челябинский «Трактор» второй раз подряд проиграл дома «Амуру»
08.10.2026, 19:11
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» второй домашний матч подряд провел против хабаровского «Амура».
Первые два периода голов не принесли. Судьба матча решилась в третьей двадцатиминутке. Сначала форвард хабаровцев Дмитрий Костенко, а затем его коллега по амплуа Артем Шварев дважды переиграли вратаря «Трактора» Хенрика Хаукеланда.
В концовке третьего периода челябинцы заменили голкипера на шестого полевого игрока. Однако попытка штурма ворот гостей ни к чему не привела. 2:0 — вторая подряд победа «Амура» в Челябинске.