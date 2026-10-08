Челябинский «Трактор» второй раз подряд проиграл дома «Амуру»

Первые два периода голов не принесли. Судьба матча решилась в третьей двадцатиминутке. Сначала форвард хабаровцев Дмитрий Костенко, а затем его коллега по амплуа Артем Шварев дважды переиграли вратаря «Трактора» Хенрика Хаукеланда.