Вечером 8 октября в Новороссийске топливо отпускают на 30 АЗС с ограничениями

В Новороссийске по состоянию на 18:00 8 октября топливо отпускают на 30 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС действуют ограничения по объему отпуска: бензин и дизельное топливо продают только в топливные баки автомобилей, не более 30, 40, 50 или 60 литров в зависимости от станции. Об этом сообщили в МЦУ города.