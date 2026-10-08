Вечером 8 октября в Новороссийске топливо отпускают на 30 АЗС с ограничениями
08.10.2026, 18:59
В Новороссийске по состоянию на 18:00 8 октября топливо отпускают на 30 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС действуют ограничения по объему отпуска: бензин и дизельное топливо продают только в топливные баки автомобилей, не более 30, 40, 50 или 60 литров в зависимости от станции. Об этом сообщили в МЦУ города.
Бензин АИ-100 в городе отсутствует. АИ-95 доступен на шести АЗС, АИ-92 — на восьми, дизельное топливо — на всех 30 работающих станциях.
Топливо доступно на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB, а также на ряде независимых заправок.
На отдельных станциях бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают преимущественно спецтранспорту и клиентам по топливным картам. В частности, такие ограничения действуют на некоторых АЗС «Лукойла» и «Роснефти».
Власти также сообщили, что еще пять автозаправок временно не отпускают топливо. Жителей просят воздержаться от посещения АЗС «Роснефти» на территории Цемдолины рядом с развязкой, где топливо отпускают спецтранспорту по топливным картам.