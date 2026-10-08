Компания Bossa Nova из Пятигорска выиграла федеральный конкурс «Знай наших»
08.10.2026, 18:50
Пятигорский бренд детской одежды Bossa Nova стал победителем четвертого сезона конкурса «Знай наших» в направлении «Знай разных», в номинации «Семейные бренды». Итоги объявили 7 октября в московском кинотеатре «Художественный». По данным Агентства стратегических инициатив, в этом сезоне организаторы выбрали 15 победителей из 10 регионов. Еще три компании получили специальные награды фонда «Росконгресс». О победе Bossa Nova сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин в своем Telegram-канале.
Представитель компании Екатерина Гладкова получила награду на церемонии. В сообщении министра также говорится, что бренд насчитывает более 120 тыс. постоянных покупателей, а за прошлый год продал свыше 1,5 млн изделий. Объем продаж, по его данным, вырос на треть. Эти показатели пока приводит региональный министр: в открытой публикации АСИ они не указаны.
Бренд появился в 1999 году на базе пятигорской фабрики «Машук». По истории компании, тогда предприятие модернизировали и переориентировали на трикотаж, после чего выпустили первые изделия под маркой Bossa Nova. Фабрика ведет историю с 1936 года, но современный этап начался после кризиса 1990-х. В 2004 году «Машук» заключил контракт с сетью Auchan, а в 2012-м открыл фирменные магазины. Компания описывает себя как семейное дело, связанное с опытом нескольких поколений; Антон Доронин уточнил, что бизнес объединяет четыре поколения семьи.
Юридическое лицо бренда — ООО «Машук». По данным бухгалтерской отчетности, собранной сервисом РБК Компании, выручка общества за 2024 год составила 735,5 млн руб. против 624,9 млн руб. годом ранее, то есть увеличилась примерно на 17,7%. Чистая прибыль достигла 13,1 млн руб. В компании работали 214 человек. Эти данные относятся к юридическому лицу и 2024 году, поэтому их нельзя напрямую сопоставлять с сообщением о росте продаж за прошлый год.
В четвертом сезоне «Знай наших» предприниматели направили более 21 тыс. заявок из всех 89 регионов. Конкурс включал 33 номинации в пяти направлениях. Впервые технологические проекты объединили в отдельное направление, которое охватило 17 отраслей. Конкурс проводят АСИ и Фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ; он проходит по поручению президента с 2023 года. За четыре сезона поступило более 50 тыс. заявок, а поддержку за первые три года получили 3 тыс. брендов. Более 60 партнеров конкурса предлагают участникам помощь с продвижением, выходом на новые рынки, поиском инвесторов и запуском пилотных проектов. По оценке АСИ, средняя выручка победителей прошлых сезонов за последний год выросла на 50%; у некоторых компаний рост превысил 100%. Эти цифры характеризуют прежних победителей в целом и не являются прогнозом для Bossa Nova.