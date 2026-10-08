Компания Bossa Nova из Пятигорска выиграла федеральный конкурс «Знай наших»

В четвертом сезоне «Знай наших» предприниматели направили более 21 тыс. заявок из всех 89 регионов. Конкурс включал 33 номинации в пяти направлениях. Впервые технологические проекты объединили в отдельное направление, которое охватило 17 отраслей. Конкурс проводят АСИ и Фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ; он проходит по поручению президента с 2023 года. За четыре сезона поступило более 50 тыс. заявок, а поддержку за первые три года получили 3 тыс. брендов. Более 60 партнеров конкурса предлагают участникам помощь с продвижением, выходом на новые рынки, поиском инвесторов и запуском пилотных проектов. По оценке АСИ, средняя выручка победителей прошлых сезонов за последний год выросла на 50%; у некоторых компаний рост превысил 100%. Эти цифры характеризуют прежних победителей в целом и не являются прогнозом для Bossa Nova.