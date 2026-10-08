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Кубань-ЧерноморьеНовости компаний

Уралсиб повысил ставку на остаток по карте «Прибыль» с услугой «Прибыль+»

08.10.2026, 18:52
Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку 13% годовых на ежедневный остаток по карте «Прибыль» с подключенной услугой «Прибыль+». Повышенная ставка* начисляется на фактический ежедневный остаток до 1 000 000 рублей включительно.

Предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры — кешбэк за покупки до 30%** (в бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Услуга «Прибыль+»*** доступна для всех физических лиц и позволяет получать расширенные условия по картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям в едином продукте.
Более подробно о карте «Прибыль», а также об услуге «Прибыль+» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В первый месяц после открытия счета, а также в последующие месяцы при объеме ежемесячных расходных безналичных операций по Основной и Дополнительной карте от 10 000 рублей (включительно).

** Кешбэк до 30% по карте «Прибыль» — за покупки в разделе «Партнеры онлайн» личного кабинета «Уралсиб Бонус», начисляется в бонусных рублях в сроки и на условиях, указанных в витрине для каждого магазина-партнера. Подробнее о кешбэке на ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

***За услугу взимается абонентская плата согласно тарифам Банка. Списание абонентской платы происходит один раз в месяц в последний день оплаченного периода. Бесплатный первый месяц предоставляется при первом подключении — один раз за всё время обслуживания. При подключении годового тарифа впервые — 1 месяц бесплатно + 12 месяцев платно (итого 13 месяцев).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
ОГРН: 1020280000190
Юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8Реклама
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