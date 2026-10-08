Уралсиб повысил ставку на остаток по карте «Прибыль» с услугой «Прибыль+»

*В первый месяц после открытия счета, а также в последующие месяцы при объеме ежемесячных расходных безналичных операций по Основной и Дополнительной карте от 10 000 рублей (включительно).

** Кешбэк до 30% по карте «Прибыль» — за покупки в разделе «Партнеры онлайн» личного кабинета «Уралсиб Бонус», начисляется в бонусных рублях в сроки и на условиях, указанных в витрине для каждого магазина-партнера. Подробнее о кешбэке на ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

***За услугу взимается абонентская плата согласно тарифам Банка. Списание абонентской платы происходит один раз в месяц в последний день оплаченного периода. Бесплатный первый месяц предоставляется при первом подключении — один раз за всё время обслуживания. При подключении годового тарифа впервые — 1 месяц бесплатно + 12 месяцев платно (итого 13 месяцев).