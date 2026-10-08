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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

Тамбовщина единственная из Черноземья сделала стенд на выставке «Золотая осень»

08.10.2026, 18:47
Тамбовская область стала единственным регионом Черноземья, представившим собственный стенд на агропромышленной выставке «Золотая осень» в 2026 году. Мероприятие сейчас проходит в Москве на площадке «Тимирязев Центра». Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Черноземье», присутствующий на выставке.
стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень» в 2026 году
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стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень» в 2026 году

Егор Якимов / Коммерсантъ

стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень»
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стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень»

Егор Якимов / Коммерсантъ

стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень»
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стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень»

Егор Якимов / Коммерсантъ

стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень»
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стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень»

Егор Якимов / Коммерсантъ

продукция тамбовских компаний на стенде региона на выставке «Золотая осень»
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продукция тамбовских компаний на стенде региона на выставке «Золотая осень»

Егор Якимов / Коммерсантъ

На тамбовском стенде представлена продукция местных компаний, в том числе мясопродукты ООО «Агрофирма "Жупиков"», сыры ООО «Маслозавода "Дружба"» и пищевой лецитин агрохолдинга АО «Экоойл». Витрины зоны оформлены в виде матрешек, являющихся символом региона, так как в Котовске Тамбовской области находится крупнейшее в России производство неваляшек на базе местного порохового завода. Зона также украшена декоративными яблоками, отсылающими к потенциалу тамбовского АПК.
В отдельном зале, посвященном стендам компаний, а не регионов, также представлена продукция федеральных агрохолдингов с активами в Черноземье: ГК «Русагро», «Логики молока» (бывшего Danon) и крупной сети дистрибуции минеральных удобрений «Фосагро». Все три холдинга также являются спонсорами «Золотой осени».
В 2025 году сообщалось, что свои стенды на «Золотой осени» из регионов Черноземья не представили Орловская, Воронежская и Курская области. От макрорегиона тогда участвовали Липецкая, Курская и Тамбовская области. В частности, на стенде Липецкой области были представлены молочные продукты «Лебедяньмолоко» и мясные деликатесы ГК «Черкизово».
«Ъ-Черноземье» тогда также рассказывал, что губернатор Евгений Первышов и владелец местного ООО «Агрофирма "Октябрьская"» Максим Жалнин подписали соглашение «о намерениях к сотрудничеству» на «Золотой осени». В рамках соглашения предполагалось строительство элеваторного комплекса за 452 млн руб.

Егор Якимов