Тамбовщина единственная из Черноземья сделала стенд на выставке «Золотая осень»

В 2025 году сообщалось, что свои стенды на «Золотой осени» из регионов Черноземья не представили Орловская, Воронежская и Курская области. От макрорегиона тогда участвовали Липецкая, Курская и Тамбовская области. В частности, на стенде Липецкой области были представлены молочные продукты «Лебедяньмолоко» и мясные деликатесы ГК «Черкизово».