Официальные курсы валют ЦБ на 9 октября
08.10.2026, 18:00
|Австралийский доллар
|59,4163
|Английский фунт
|112,9217
|Белорусский рубль
|27,8804
|Гонконгский доллар*
|10,8826
|Дирхам ОАЭ
|23,2586
|Доллар США
|85,4173
|Евро
|95,4709
|Индийская рупия**
|88,2654
|Казахстанский тенге**
|19,1030
|Канадский доллар
|59,9125
|Китайский юань
|12,7320
|СДР
|115,5004
|Сингапурский доллар
|66,7271
|Турецкая лира*
|17,3777
|Украинская гривна*
|19,0440
|Шведская крона*
|85,0596
|Швейцарский франк
|102,4434
|Японская иена**
|54,1061
*За 10. **За 100.