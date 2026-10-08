Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 9 октября

08.10.2026, 18:00
Австралийский доллар59,4163
Английский фунт112,9217
Белорусский рубль27,8804
Гонконгский доллар*10,8826
Дирхам ОАЭ23,2586
Доллар США85,4173
Евро95,4709
Индийская рупия**88,2654
Казахстанский тенге**19,1030
Канадский доллар59,9125
Китайский юань12,7320
СДР115,5004
Сингапурский доллар66,7271
Турецкая лира*17,3777
Украинская гривна*19,0440
Шведская крона*85,0596
Швейцарский франк102,4434
Японская иена**54,1061

*За 10. **За 100.